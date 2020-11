PSG / RB Leipzig : le programme des clubs à J-1

Demain, à 21 heures, au Parc des Princes (à huis clos), le PSG jouera contre le RB Leipzig dans le cadre de la 4e journée de la phase de groupes de l’UEFA Champions League. Chacun le sait ici, Paris avec trois points seulement au compteur, doit impérativement l’emporter. Et à minima, le PSG sera privé de Juan Bernat (genou), Thilo Kehrer (pubalgie), Gana Gueye (biceps fémoral+suspension), Julian Draxler (cuisse) et Presnel Kimpembe (suspendu), c’est acquis. Reste à savoir si Ander Herrera et Marco Verratti seront bien de la partie. On le saura peut-être ce lundi. A 14 heures, Thomas Tuchel et un joueur tiendront conférence de presse d’avant-match PSG-Leipzig. A 16 heures, les Parisiens s’entraîneront. En ce qui concerne le RB Leipzig qui voyage aujourd’hui, la conférence de presse de Julian Nagelsmann et d’un joueur est programmée pour 17h15. Les Allemands s’entraîneront à 18 heures.