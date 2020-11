PSG / RB Leipzig : les notes des Parisiens

Le PSG se devait de gagner ce soir peu importe la manière contre le RB Leipzig au Parc des Princes pour conserver ses chances de qualification pour les huitièmes de finale de l‘UEFA Champions League. Le PSG a gagné sans la manière et il passe devant le club allemand au classement à la différence de buts particulière. Mais disons-le, la performance globale a été lamentable et le coaching curieux avec des Neymar et Mbappé à l’agonie physiquement pendant que Kean et Sarabia restaient sur le banc. Aucun fond de jeu, juste une volonté de défendre ensemble un but obtenu sur un penalty généreux à la 10e minute. Bref, une victoire avec un peu d’amertume. La bonne nouvelle, le retour de Marco Verratti qui a su éclairer le jeu d’une équipe perdue sur le terrain. Maintenant il va falloir bien travailler pendant une semaine pour préparer le déplacement à Manchester.

Les notes de Canal Supporters pour les joueurs du PSG : Navas (6) – Florenzi (4) – Marquinhos (6) – Diallo (5) – Bakker (4,5) – Herrera (3,5) – Danilo Pereira (5) – Paredes (4) – Di Maria (3,5) – Neymar (4) – Mbappé (3)