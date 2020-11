PSG / Rennes : les chiffres clés avant le choc de Ligue 1

Après leurs défaites en Ligue des Champions, respectivement contre Leipzig (2-1) et Londres (3-0), le PSG et Rennes s’affrontent ce soir au Parc des Princes dans le cadre de la 10e journée de Ligue 1. Comme avant chaque rencontre, le PSG dévoile quelques chiffres clés autour de ce PSG / Rennes sur son site internet. Annoncé titulaire ce soir, Angel Di Maria pourrait devenir le meilleur buteur parisien face au Stade Rennais. Avec six buts, El Fideo n’est qu’à une réalisation du leader, Edinson Cavani (7). En marquant, Di Maria pourrait aussi devenir le huitième meilleur buteur de l’histoire du PSG a égalité avec Safet Susic (85 buts). S’ils ne prennent pas de but ce soir, les Parisiens égaleraient un record du nombre de buts encaissés en 10 journée de Ligue 1 (3). Enfin, en raison des blessures, méformes et cas de Covid-19, Thomas Tuchel a déjà utilisé 29 joueurs en 9 matches de Ligue 1 ! Le PSG se rapproche du cap symbolique des 30 joueurs utilisés en une saison de championnat, un cap atteint seulement quatre fois : en 1984-1985 (32 joueurs), en 2000-2001 (31 joueurs), en 2018-2019 (30 joueurs), et la saison dernière (31 joueurs).