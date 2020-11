PSG / Rennes : les compositions officielles

Pas de Neymar, Kylian Mbappé, Marco Verratti, Julian Draxler, Juan Bernat, Mauro Icardi pour ce PSG/Rennes. Pas de Pablo Sarabia (douleurs musculaires) et de Presnel Kimpembe (coup sur le pied) non plus. Huit joueurs très importants manquent à l’appel ce samedi soir. Thomas Tuchel et son staff s’adaptent en conséquence. Avec une nouvelle innovation aperçue quelques minutes à Leipzig mercredi dernier : Alessandro Florenzi un cran plus haut. Rafinha est lui sur le banc. Marquinhos retourne visiblement en défense centrale pour épauler Abdou Diallo. Thilo Kehrer est attendu à droite. Le poste de sentinelle revient à priori à Leandro Paredes. L’animation du PSG reste encore bien évidemment à confirmer. Keylor Navas est bien dans la cage.

PSG / Stade Rennais

Samedi 7 novembre 2020 à 21h00 au Parc des Princes (à huis clos) | 10e journée de Ligue 1 Uber Eats | Diffuseur : Canal Plus | Arbitre : Bastien | VAR : Pignard et Paradis