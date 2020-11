PSG / Rennes : les notes des joueurs parisiens

La liste des absences au PSG pouvait laisser craindre le pire, ou le couac contre le Stade Rennais, mais grâce à des buts rapides de Moise Kean et d’Angel Di Maria, Paris a passé une soirée tranquille contre des Bretons naïfs. A l’arrivée, un 3-0, deux blessés de plus (Gueye et Kehrer) et beaucoup de fatigue (à l’image d’un Moise Kean accablé après une heure de jeu). L’homme du match se nomme Angel Di Maria, dernier des attaquants apte à la fin de cette rencontre. A l’origine du premier but, le Fideo a ensuite frappé sur le poteau puis marqué deux fois. Difficile de faire mieux. Evidemment, on a aimé l’heure de jeu de Moise Kean, qui donne tout, ose, se bat et continue de marquer (5e réalisation, et une passe décisive). Marquinhos a montré qu’il était fait pour être le taulier de la défense du PSG. Rafinha aura été intéressant et Layvin Kurzawa aura confirmé son regain de forme.

Les notes de Canal Supporters : Navas (6) – Bakker (5) – Marquinhos (6,5) – Diallo (6) – Kurzawa (6) – Herrera (6) – Paredes (6) – Rafinha (6) – Florenzi (5,5) – Kean (7) – Di Maria (8)