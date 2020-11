PSG / Rennes : quel onze Thomas Tuchel peut-il composer ?

Si les détracteurs de Thomas Tuchel aiment écarter le poids des défections qui affaiblissent le PSG à chaque match, l’honnêteté intellectuelle veut qu’on souligne l’hécatombe à géométrie variable mais permanente qui touche l’effectif. Le technicien allemand sera privé ce soir de Neymar, Kylian Mbappé, Marco Verratti, Julian Draxler, Juan Bernat, Mauro Icardi mais aussi de Keylor Navas (douleurs musculaires), Pablo Sarabia (douleurs musculaires) et de Presnel Kimpembe (coup sur le pied). Soit neuf joueurs très importants en moins ! Qui pourra être jugé dans ces conditions ? La seule considération valable avant ce PSG-Rennes est de savoir comment battre le troisième de la Ligue 1, lui aussi usé. Et peu importe la manière.

Verra-t-on Marquinhos en défense ? C’est bien possible. Presnel Kimpembe ayant été la victime d’un coup sur le pied, Danilo Pereira étant éreinté, un retour du Brésilien dans sa zone de prédilection ressemblerait à de la sagesse. D’autant plus que Leandro Paredes offre désormais une solution au milieu de terrain. L’Argentin pourrait être accompagné de Gana Gueye et Ander Herrera dans l’entrejeu. Mais disons-le, à cette heure, rien n’est clair concernant le onze titulaire. Et surtout pas l’animation offensive. Angel Di Maria et Moise Kean vont jouer. Mais qui les assistera ? Rafinha probablement. Le journal L’Equipe (voir ci-dessous) et RMC Sport préfèrent faire monter Alessandro Florenzi et laisser la recrue brésilienne sur le banc. Quoi qu’il en soit Thomas Tuchel va devoir se débrouiller pour gagner et éteindre le feu du moment, avant la parenthèse Fifa.

PSG / Stade Rennais

Samedi 7 novembre 2020 à 21h00 au Parc des Princes (à huis clos) | 10e journée de Ligue 1 Uber Eats | Diffuseur : Canal Plus | Arbitre : Bastien | VAR : Pignard et Paradis