Quand les supporters rennais se demandent s’ils sont favoris face au PSG

Le PSG va se présenter ce soir (21h00), dans un Parc des Princes à huis clos, amputé de huit joueurs majeurs (Neymar Jr, Kylian Mbappé, Marco Verratti, Julian Draxler, Juan Bernat, Mauro Icardi, Presnel Kimpembe et Pablo Sarabia). Cela fait beaucoup même pour Paris. Le Stade Rennais peut donc espérer les trois points. Mais le club breton doit-il escompter une victoire ? Les supporters rennais sont hésitants et se demandent s’ils sont favoris, et si une victoire en terre parisienne ne serait que logique. On peut le constater sur un forum.

Titouanbzh35 : “Le match piège par excellence. Des absents coté parisien qui pourraient nous donner confiance mais les remplaçants ont largement un niveau supérieur à nos joueurs, donc faudra pas prendre notre adversaire de haut, ce sera une grosse opposition, il faudra rester concentré et cohérent dans le jeu. Des absents côté rennais et là nos seconds couteaux n’ont pas le même niveau, on a plus de défenseur gauche fiable sur lequel s’appuyer avec certitude. Deux équipes revanchardes après les défaites en Ligue des champions. On est un peu dans le dur même si on sent l’équipe retrouver un second souffle. Pas d’excès de confiance pour autant on reste outsider. Une victoire contre le PSG c’est toujours un exploit. Une lueur d’espoir, on n’a plus de complexe d’infériorité face à eux, pourtant tout comme Chelsea en LDC Paris n’est pas arbitré comme Rennes. Attention de ne pas dégoupiller à la moindre injustice. On compte sur vous Monsieur Bastien pour livrer un bon match sans dérapage fortuit. On peut l’emporter même si la logique devrait nous voir s’incliner.”

Cycou : “Attention à trop d’optimisme avec les absences parisiennes car souvent, je trouve Paris plus collectif sans ses stars, jouant davantage les uns pour les autres. Paris est imbuvable à regarder (sic) avec Neymar et Mbappé qui vont chacun leur tour tenter leur chance pour marquer… mais que ça va vite. Sur ce point par contre, la défense va être soulagée.”

Mahef : “Le PSG est fortement diminué, Paris a joué mercredi en finissant à 10 tout comme nous. Sur le plan physique, on est d’égal à égal. Après les joueurs qui remplaceront les stars absentes sont bien sûr en dessous, mais cela reste des joueurs de qualité. J’espère qu’on va y aller pour jouer notre jeu, sans retenue et sans crainte. L’événement de Chelsea peut être un élément fondateur pour le groupe.”

Penny Lane : “Nous sommes capable de battre le PSG avec toute son armada, on l’a déjà prouvé, mais cette fois ci l’approche psychologique du match n’aura rien à voir puisque l’on va rencontrer un PSG largement diminué et c’est là que réside le piège. Pas simple pour Stéphan de préparer ce match. Motiver ses troupes pour l’exploit, ça il sait faire mais pour ce soir on est un peu le cul entre deux chaises. Une défaite serait presque considérée comme une contre performance alors qu’il ne faut pas s’y tromper: ce PSG là sera revanchard et beaucoup de leurs joueurs voudront briller aux yeux du coach et seront donc ultra motivés. Méfiance donc, il faudra aborder cette rencontre de la même façon que si on rencontrait un PSG au grand complet.”

Breizh Robinho : “Faut arrêter un peu de surestimer ce PSG là. Pour moi leur gros point faible c’est leur milieu amputé de Verratti leur meilleur relanceur (joueur ?) et de très loin. L’Equipe annonce un trio Gueye – Herrera – Paredes. Hormis le dernier qui est capable de créer un peu de jeu, les deux autres sont très moyens depuis qu’ils sont arrivés dans la capitale. J’estime que notre milieu est au dessus et je pense qu’on aura la maitrise à ce niveau là à condition d’exercer un bon pressing pour les emmerder.

Ensuite offensivement, ils ont tellement d’absents qu’ils vont possiblement être obligés de faire monter Florenzi en ailier. C’est un très bon joueur mais ça fait bien longtemps qu’il n’a pas jouer à ce poste, même si j’aurais peur en cas de titularisation de Dalbert. Le danger principal sera clairement Di Maria mais il sera peut-être un peu seul devant. Kean est intéressant mais c’était pas non plus un top joueur avant d’arriver à Paris, juste un espoir depuis quelques années. Défensivement les latéraux qui seront alignés ce soir sont faiblards (y compris Dagba qui pourtant avait fait une super finale en 2019 mais les Parisiens estiment depuis qu’il n’a pas vraiment le niveau). Dans l’axe ça reste fort par contre avec Marquinhos qui sera logiquement aligné à ce poste et non Danilo Pereira ce qui était une hérésie de plus de Tuchel. Je lisais ce matin des tweets de supps parisiens qui disaient qu’ils espéraient voir quelques jeunes alignés. Pour toutes ces raisons, je pense qu’a minima on doit largement être capable de faire jeu égal. Et qu’une défaite serait une contre performance et pas une histoire de logique respectée.”