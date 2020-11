Quel onze du RB Leipzig face au PSG ?

Si le PSG va encore afficher une liste conséquente de défections pour la rencontre capitale de Ligue des champions contre le RB Leipzig, le club allemand a aussi une certaine quantité d’indisponibilités même si le groupe retenu par Julian Nagelsmann n’est pas encore connu à cette heure. Lukas Klostermann (genou), Konrad Laimer (genou), Marcel Halstenberg (hanche), Nordi Mukiele (claquage musculaire) et Hwang Hee-chan (Covid-19) devraient tous manquer le match au Parc des Princes demain. On devrait donc voir un onze du RB Leipzig proche de celui du match aller et du récent match à Francfort (1-1) : Gulacsi – Adams, Konaté, Upamecano, Orban, Angelino – Kampl, Sabitzer (c) – Nkunku, Olmo, Forsberg.