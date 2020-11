Qui remplacera Ben Yedder à Monaco face au PSG ?

C’est sans ses deux Bleus que l’AS Monaco va affronter vendredi soir (21 heures / Téléfoot), au stade Louis II, le PSG dans le cadre de la 11e journée de Ligue 1. Ruben Aguilar (suspendu) et Wissam Ben Yedder (Covid) sont indisponibles. Si le premier doit être remplacé par Djibril Sidibé, l’alternative pour le second est plus floue. Stevan Jovetic semble tenir la corde devant Willem Geubbels dans une équipe toujours en 4-4-2. Privé de Benjamin Lecomte (main), Niko Kovac, le coach de l’ASM, va certainement confirmer Vito Mannone (32 ans) dans la cage malgré son erreur sur le but niçois lors du derby azuréen.

L’équipe possible de Monaco face au PSG : Mannone – Sidibé, Disasi, B. Badiashile, Caio Henrique – S.Diop, Tchouaméni, Y.Fofana, Gelson Martins – Volland, Jovetic.