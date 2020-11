Rabesandratana donne un carton rouge à Deschamps et la FFF

Appelé de son plein gré en équipe de France, Kylian Mbappé est censé rejouer dans huit jours avec les Bleus alors que le PSG s’est privé de lui pour le préserver. Ancien défenseur parisien devenu consultant radio, Eric Rabesandratana trouve que Didier Deschamps ne respecte pas le PSG en profitant de la stratégie du club quitte à reblesser l’attaquant.

“Didier Deschamps le tout puissant a convoqué Kylian Mbappé, toujours blessé, qui ne sera pas là ce soir avec le PSG pour affronter Rennes”, a commenté Eric Rabesandratana sur France Bleu Paris ce matin. “Ce qui me dérange, c’est que le sélectionneur a contacté directement le joueur sans en parler avec l’entraîneur. C’est un manque de respect vis à vis du PSG. S’il ne compte pas lui faire jouer l’amical contre la Finlande, Deschamps pense faire jouer à Mbappé le deuxième match contre le Portugal alors qu’il est en délicatesse avec sa cuisse, et qu’il est fatigué. On sait que Kylian Mbappé est un compétiteur et qu’il ne refusera jamais de jouer un match de l’équipe de France. Nous, on le préserve pour qu’il soit mieux physiquement, et Didier Deschamps profite qu’on l’ait reposé un peu, et va prendre le risque de le blesser. Derrière, les conséquences sont pour le joueur et pour le club ! Je ne trouve pas ça très fair-play de la part de Didier Deschamps. C’est pour ça que je voulais mettre un carton rouge ! Et puis ça montre qu’il n’y a pas trop de respect pour Thomas Tuchel. Moi, je ne le porte pas trop dans mon cœur en ce moment, mais c’est gênant.”