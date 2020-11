Rabesandratana : “En termes de qualité de joueurs le PSG reste supérieur”

Mardi soir (21 heures), dans un Parc des Princes à huis clos, le PSG jouera un match ultra-important pour son avenir européen face au RB Leipzig. Troisième du groupe H avec trois points de retard sur les deux leaders de la poule (Manchester United et Leipzig), le PSG est dans l’obligation de gagner. Une pression énorme sera donc sur les épaules des hommes de Thomas Tuchel. Et Eric Rabesandratana, l’ancien capitaine du PSG devenu consultant, n’est pas forcément très très confiant.

“Je ne vous cache pas que je suis assez inquiet pour le PSG. Ce match vendredi à Monaco a été un peu la réplique de celui à Leipzig. Cela n’est pas fait pour nous rassurer. Je pense quand même qu’on aura des Parisiens capables de gagner le match mardi. En termes de qualité de joueurs on reste quand même supérieurs. Ca veut dire beaucoup. Être le dernier finaliste de la Ligue des champions, ce n’est pas rien, ça doit nous galvaniser. Cela ne donne pas la victoire mais ça doit nous renforcer dans nos objectifs. Il y a des joueurs qui reviennent, Verratti, Icardi, ça peut rassurer le groupe aussi. Il y aura Marquinhos, Florenzi, Neymar, et bien sur Mbappé. On pourrait avoir des joueurs mieux physiquement. Mais le doute subsiste. Il y a beaucoup d’incertitudes autour de ce match. On espère qu’Abdou Diallo montrera un autre visage contre Leipzig“, a déclaré Eric Rabesandratana sur France Bleu Paris ce dimanche.