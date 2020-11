Rabesandratana félicite les sélections qui ont renvoyé des joueurs au PSG

“Neymar rejoindra Paris et le centre d’entraînement Ooredoo prochainement pour continuer son programme, le staff médical de l’équipe nationale du Brésil n’ayant pas souhaité prendre le moindre risque pour le match de la sélection le 17 novembre. C’est une décision qui honore la confiance et la collaboration entre les staffs du Paris Saint-Germain et ceux de la Seleçao. Moise Kean a quant à lui repris les soins aujourd’hui au centre d’entraînement Ooredoo après avoir été libéré par le staff de l’équipe nationale d’Italie, grâce à la bonne collaboration entre les staffs médicaux.” C’est ainsi que le PSG a communiqué hier sur le retour des deux attaquants. Un travail commun entre le Paris Saint-Germain et des sélections qui réjouit Eric Rabesandratana.

“Après avoir passé un coup de gueule la semaine dernière contre les sélections, je veux aujourd’hui les féliciter. Elles ont su trouver un accord avec la veille médicale du PSG pour que des joueurs (Neymar, Kean) reviennent faire leurs soins au club. Je trouve ça bien de travailler en bonne entente. Alors, ce qui me chagrine, c’est qu’on aurait pu leur éviter les voyages. C’est de la fatigue qu’on rajoute surtout pour Neymar qui part loin. Mais c’est plutôt une bonne nouvelle pour le PSG”, a commenté l’ancien capitaine ce matin sur France Bleu Paris. “Pour Kylian Mbappé (toujours en équipe de France), c’est un peu différent, il est en phase de reprise avec un protocole individuel.