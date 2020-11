Rabesandratana : "Il n'y a aucune logique sportive avec Tuchel"

En cette trêve internationale, deux sujets agitent l’actualité du PSG. Kylian Mbappé et sa convocation en Equipe de France mais aussi Thomas Tuchel et son avenir. Plusieurs observateurs du football souhaiteraient un départ du coach allemand. Eric Rabesandratana fait partie de ceux-là. Il explique ses critiques envers Thomas Tuchel dans un entretien accordé au Parisien.

“Je suis énervé parce que je ne comprends pas ses décisions. Il n’y a aucune logique sportive. Il a perdu Thilo Kehrer pour plusieurs mois lors de PSG-Rennes. Il nous dit qu’il était obligé de l’aligner. Ce n’est pas vrai. Il y avait Colin Dagba sur le banc et Alessandro Florenzi aurait pu reculer alors qu’il avait été titularisé devant. C’est une faute de l’entraîneur!, peste Rabesandratana dans l’interview. Ce n’est pas possible dans une gestion de groupe de mettre Danilo Pereira en défense et Marquinhos au milieu! Je lui en veux parce que je suis du côté du club, pour qu’il gagne. Je n’ai rien contre Tuchel, que je ne connais pas mais ça m’agace qu’il traite le club comme ça. Je ne suis pas catégorique, il peut encore changer même si en deux ans, il n’y a eu aucune évolution de l’équipe. Son coaching, avec des remplacements à la 80e, est souvent catastrophique. L’identité de jeu n’existe pas.“