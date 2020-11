Rabesandratana : “Navas est un gardien d’exception”

Intraitable mercredi dernier à Istanbul en Ligue des champions, auteur d’une parade hier sur le penalty de Bamba à Nantes, à la 70e minute du match, Keylor Navas ne déçoit jamais. Le portier, capitaine du PSG samedi soir, est plus qu’une valeur sûre. Eric Rabesandratana, consultant France Bleu Paris, souhaiterait que chacun réalise à quel point ce gardien de but est fort et important. Il lui tire un grand coup de chapeau.

“Selon moi, Keylor Navas est la meilleure recrue que le PSG s’est offerte depuis des années. c’est un homme providentiel. On l’attendait depuis longtemps cette sécurité défensive. Avoir cette aura et rassurer sa défense comme le fait Keylor Navas avec plein de maitrise… Il dégage un truc, une sérénité. On n’a quasiment aucune inquiétude par rapport à ce paramètre là, et je peux vous dire que c’est très très dur de trouver quelqu’un comme lui. J’ai eu la chance de jouer avec un gardien d’exception, Bernard Lama. Je sais toute l’importance d’avoir quelqu’un avec ce caractère, cette aura et de telles qualités. Keylor Navas est de cette trempe, un gardien d’exception. On a de la chance de l’avoir et j’espère qu’il restera longtemps. C’est un joueur rare. En plus il a l’air plutôt sympathique. Le mec ne fait pas de vagues, il est souriant. Il fait la fête quand il faut faire la fête. Il a vraiment toutes les qualités pour s’intégrer dans un groupe. Je dis chapeau à Navas pour tout ce qu’il a fait depuis qu’il est arrivé ! Et j’espère qu’il le fera encore longtemps”, a commenté l’ancien capitaine du PSG sur les ondes ce matin.