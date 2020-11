Rabesandratana : "Si dans la concentration c'est comme hier, on va prendre..."

Au stade Louis II de Monaco, le PSG s’est effondré lamentablement et a concédé une défaite 3-2 après avoir mené 0-2 à la pause. Les raisons de ce délitement sont très inquiétantes car le mental semble aussi touché que les têtes dans le club francilien. Eric Rabesandratana redoute la suite et le rendez-vous mardi au Parc des Princes contre le RB Leipzig. Un match que Paris n’a d’autre choix que de gagner.

“On a senti une réelle fatigue physique et mentale, mais surtout une suffisance et une impuissance des Parisiens. La première mi-temps a été plutôt aboutie avec un 0-2. Et même normalement un 0-3 mais Monsieur Turpin n’est pas allé vérifier sur l’écran ce que lui disait le VAR. C’est assez énervant. Après la pause, on ne comprend pas trop. Ils ont peut-être pensé que ça allait rouler. Kovac a pris les choses en mains, avec deux changements qui ont transformé le match. Ce qui m’agace, c’est qu’on n’a pas eu de réaction du tout, ni des joueurs ni de Tuchel, qui ne s’est pas adapté tactiquement. On a certainement vu la pire prestation du PSG en Ligue 1 depuis l’ère qatarienne. Cela ne veut pas forcément dire que Paris va perdre contre Leipzig mardi soir mais le plus inquiétant, c’est la fatigue. Il y a des degrés différents chez les joueurs, ça m’inquiète parce que ça joue sur le mental. Et Paris joue sa qualification… Si dans la concentration c’est comme hier en seconde période on va prendre quelques buts contre Leipzig”, a déclaré l’ancien capitaine du PSG, devenu consultant France Bleu Paris, sur les ondes ce matin.