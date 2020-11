Rabesandratana : "Si j'étais dirigeant au PSG je casserais ma tirelire pour Kanté"

Samedi soir, en s’imposant au Portugal (0-1) grâce à un but de N’Golo Kanté, l’équipe de France a décroché son ticket pour les demi-finales de la Ligue des Nations. Une victoire brillante des Bleus à laquelle Presnel Kimpembe a participé activement. Ce dimanche, le défenseur du PSG et de l’équipe de France reçoit la note de 7/10 dans le JDD pour se prestation. Le Parisien lui donne un 7.5 et L’Equipe lui attribue un 7. Eric Rabesandratana ne lui attribue pas de note mais loue vivement son match en Bleu du côté de Lisbonne.

“Kimpembe a fait une prestation XXL dans une équipe de France qui a été belle à voir jouer. Ce n’est pas toujours le cas, il faut l’admettre. On a vu deux équipes aux mêmes caractéristiques dans l’organisation, bien regroupées défensivement et fortes techniquement”, a commenté ce matin l’ancien capitaine du PSG sur France Bleu Paris. “Et Kimpembe a été très très bon, patron défensivement, décisif sur plusieurs situations, rassurant dans les duels notamment face à Cristiano. C’est un match très abouti, il marque encore des points pour s’installer définitivement dans la défense de l’équipe de France. Kimpembe est bien, sur une bonne dynamique. C’est très bien pour le PSG et l’équipe de France. Je voudrais dire également que si j’étais dirigeant au PSG je casserais ma tirelire pour signer N’Golo Kanté. Il a encore été énorme hier. Kanté c’est le joueur qui permettrait au PSG de gagner la Ligue des champions. On n’a pas besoin de Messi ou de qui que ce soit…”