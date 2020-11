Rabiot : “À la Juventus, j’ai l’impression d’être un autre joueur”

Titulaire et très bon hier soir contre le Portugal (0-1), Adrien Rabiot semble épanoui depuis plusieurs semaines. Il commence à s’imposer au sein du onze de départ d’Andrea Pirlo à la Juventus Turin. Dans un entretien accordé à RTL, l’ancien joueur du PSG explique être transformé en Italie. “Depuis que je suis à la Juventus, j’ai l’impression d’être un autre joueur et une autre personne. Ce transfert-là m’a fait grandir et je pense que ça se voit en équipe de France. Je suis vraiment épanoui dans ma vie de tous les jours, sur le terrain et en dehors.”