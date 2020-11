Rafinha : “C’est important de réagir après la Ligue des Champions”

Remplaçant au coup d’envoi, Rafinha est finalement entré très rapidement après la blessure d’Idrissa Gueye. L’international brésilien a, comme à chaque apparition, rendu une très bonne copie. Au micro de PSG TV, il s’est réjouit de cette belle réaction après la défaite mercredi contre le RB Leipzig. “On savait que c’était une équipe très forte, une équipe qui joue la Ligue des Champions. On s’attendait à un match très difficile contre une équipe physiquement très forte mais on est parvenu à prendre les 3 points. C’est important de réagir après la Ligue des Champions. Trois jours après, on a pu jouer ce match en donnant une bonne image, avec de l’intensité.”