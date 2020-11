Rafinha : “L’ambiance est extraordinaire dans notre groupe”

Rafinha a rejoint le PSG cet été en toute fin de mercato estival. Le milieu de terrain brésilien connaissait déjà plusieurs de ses nouveaux coéquipiers comme ses compatriotes brésiliens ou bien encore Mauro Icardi. Les deux hommes se connaissent depuis l’âge de douze ans, lorsqu’il évoluait tous les deux au sein du centre de formation – La Masia – du FC Barcelone (2008-2011). Ils ont également joué pendant un an ensemble à l’Inter (2018) avant de finalement se retrouver au PSG. Pour Téléfoot, Rafinha et Icardi se sont racontés. Morceaux choisis.

L’aide de Mauro Icardi à Rafinha

Rafinha : “Il m’a beaucoup aidé, j’ai beaucoup de chance. C’est une aide énorme et je dois avouer que cela m’a motivé à venir ici.“

L’ambiance dans le vestiaire

Rafinha : “Ce vestiaire m’a beaucoup surpris. L’ambiance est extraordinaire. C’est un groupe très très uni avec des jeunes joueurs mais également des joueurs d’expérience venus des quatre coins du monde. C’est un groupe marrant.“

Icardi : “Ça fait de nombreuses années que je suis dans le football mais ce vestiaire, ce groupe que l’on a ici, uni et fort, je n’avais jamais vu ça nulle part ailleurs.“

Neymar /Mbappé

Rafinha : “J’ai retrouvé un joueur beaucoup plus mature qu’à l’époque du Barça. C’est la classe mondiale. C’est l’un des meilleurs joueurs du monde. C’est un privilège de jouer avec lui. En tant que personne, c’est quelqu’un extraordinaire. […]Les trois (Mbappé, Neymar et Icardi) c’est la classe mondiale. L’année dernière j’ai vu leurs matches pour profiter d’eux. Maintenant je suis peut-être moins objectif mais ce sont trois très très grands joueurs qui ensemble font très très mal.“

Icardi : “Pour moi jouer avec des attaquants de ce niveau, c’est un honneur. Kylian et Ney sont assurément dans les trois ou quatre meilleurs joueurs du monde. Ils le montrent à chaque match et dès qu’ils en ont l’occasion. […]Il y a beaucoup de concurrence et c’est pour ça que l’entraîneur a des problèmes pour choisir qui doit jouer. Tout le monde veut débuter et tout le monde se donne à fond pour arriver en forme en fin de semaine. En réalité c’est ce que tout le monde recherche au club. Créer une équipe compétitive pour gagner notre première Ligue des Champions. Nous étions proches la saison dernière alors j’espère que ce sera pour cette année ou la suivante.”

Leipzig

Rafinha : “On a un match importantissime, une rencontre clé contre Leipzig. Un match que l’on va jouer à fond. Il n’y a qu’une seule manière de sortir de cette rencontre, c’est en gagnant.“

Icardi : “Contre Leipzig, il faut que l’on s’impose pour inverser la tendance et les résultats négatifs en Ligue des Champions. Si nous sommes concentrés et si nous montrons notre meilleur visage, nous serons au tour suivant assurément.“