Ravanelli : “Le PSG n’a aucun équivalent en Europe sur le plan offensif “

Arrivé cet été en prêt en provenance d’Everton, Moise Kean s’impose comme un joueur capable de s’installer à la pointe de l’attaque du onze de Thomas Tuchel. Mais quid du retour de Mauro Icardi ? Kean, performant depuis ses débuts contre Nîmes (8 matches, cinq buts), devra-t-il retourner sur le banc lors du retour de l’Argentin ? C’est une question à laquelle a tenté de répondre Fabrizio Ravanelli.

“Tous les deux sont des bonnes options pour Paris. Ce sont deux finisseurs conçus pour marquer, note Ravanelli dans les colonnes du Parisien. Et quand tu es buteur et que tu joues avec Neymar ou Kylian Mbappé qui te donnent tous les ballons, croyez-moi, c’est plus facile. […]Ce sont deux joueurs presque similaires. À mon avis, le choix peut se déterminer en fonction de l’adversaire. À l’extérieur face à un bloc dominant, Kean trouvera plus la profondeur. […]Et peut-être qu’à domicile, face à des blocs bas Icardi sera prêt à surgir pour marquer à tout moment.” Que ce soit avec Kean ou Icardi le PSG n’a “aucun équivalent en Europe sur le plan offensif” conclut Fabrizio Ravanelli.