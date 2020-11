RB Leipzig / PSG : les notes des joueurs parisiens

Deux mi-temps, deux ambiances, deux buts encaissés, deux exclusions et de quoi s’inquiéter. Après trois journées dans le groupe H, le PSG ne compte que trois points (Manchester United et Leipzig 6 et Istanbul 3) et il ne peut désormais que faire le plein s’il veut jouer les huitièmes de finale de la Champions League. Pourtant, le finaliste de la précédente édition a proposé 40 bonnes minutes en équipe malgré les nombreuses absences. L’égalisation avant la pause de Christopher Nkunku, le penalty bêtement concédé par Presnel Kimpembe puis l’exclusion de Gana Gueye auront plombé le match. Rayon satisfactions, deux éléments : Keylor Navas qui a été à la hauteur du rendez-vous et l’incroyable combattant Moise Kean, passeur puis acteur du penalty accordé au PSG. Malheureusement, cette opportunité de break après un quart d’heure de match a été manquée par Angel Di Maria. Le Fideo avait marqué dès la 6e minute. L’Argentin a été actif mais pas décisif de fait.

Les notes des joueurs du PSG par Canal Supporters : Navas (6) – Florenzi (5,5) – Danilo Pereira (3) – Kimpembe (2) – Kurzawa (3) – Gueye (3) -Marquinhos (4Après trois journées dans le groupe H, le PSG ne compte que trois points (Manchester United et Leipzig 6 et Istanbul 3) et il ne peut désormais) – Herrera (3) – Sarabia (2,5) – Kean (6) – Di Maria (4)