Renard : “Le PSG est une équipe qui se structure année après année”

Les Féminines du PSG affrontent, ce vendredi soir (21h sur Canal Plus), l’Olympique Lyonnais, dans le choc de la 9ème journée de D1 Féminine. Une rencontre qui opposera le leader lyonnais (24 pts) à son dauphin (22 pts). Une victoire des Rouge et Bleu permettrait à l’équipe d’Olivier Echouafni de prendre la première place. Et à deux jours de ce choc, qui aura lieu au Parc des Princes, la capitaine lyonnaise, Wendie Renard, s’est présentée en conférence de presse pour évoquer cette rencontre.

“On a hâte de jouer d’une manière générale. Là ce sera un choc. Depuis plusieurs années le monde du football à fait que ce soit un choc donc on a hâte de jouer ce genre de match. Il faudra être prête vendredi à 21h, chaque chose en son temps. Ce sera à nous de mettre les ingrédients pour l’emporter”, a déclaré Wendie Renard dans des propos rapportés par le site officiel de l’OL.“C’est une équipe qui est très solide défensivement (meilleure défense avec un but encaissé, ndlr), à la maison on a nos supporters et cela nous pousse. Ce sont des matches qui se jouent à très peu choses. Malheureusement on a fait beaucoup de matches nul là-bas. Le PSG est une équipe qui se structure année après année. Il ne faut pas négliger l’adversaire, le respecter, le titre se joue souvent contre elles.”