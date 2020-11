Renard : “Le PSG mérite sa victoire, c’était le néant de notre côté”

Pendant que les garçons s’inclinaient sur la pelouse de Monaco, les Féminines du PSG se sont offert (1-0) les Lyonnaises dans le cadre de la 9e journée de la D1 Arkema. Grâce à ce succès, les Parisiennes prennent la tête du championnat avec deux points d’avance sur son adversaire du soir. Pour Wendy Renard, capitaine de l’OL Féminin, ce match a été “le néant” pour son équipe, jugeant qu’elle “n’avait rien fait” avant de féliciter le PSG. “Le PSG mérite la victoire. On n’a pas gagné un duel en première période, on avait peur de jouer, tous nos ballons étaient vers l’arrière, note Renard au micro de Canal Plus. Il y a plein de choses à corriger, on n’a eu aucune situation, à part sur les corners.“