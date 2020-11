Revue de presse PSG : Diallo, Herrera, Verratti, Leipzig, Tuchel, mental…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 22 novembre 2020, avant-veille du match capital de Ligue des champions contre le RB Leipzig au Parc des Princes (à huis clos).

le PSG “tremble sur ses arrières : l’effondrement à Monaco, après avoir eu le match en mains, a «surpris» Tuchel et inquiète avant l’affiche cruciale contre Leipzig. La défense a coulé, mais pas seulement“, commente l’AFP. “Le plus gros point faible au Louis II a été le mauvais match des latéraux, Dagba et Kurzawa. La charnière aussi s’est effondrée. Kimpembe, après des sorties de top niveau mondial avec l’équipe de France, a paru fébrile. Et le malheureux Abdou Diallo, qui joue déjà fort peu, a commis une faute qui coûte le penalty de la victoire monégasque à son équipe. Et un rouge pour lui… Enfin, Danilo Pereira, aligné à son poste à la récupération, n’a pas non plus livré un bon match. Marquinhos, ménagé, devrait néanmoins revenir et apporter un peu de sérénité.“

“Si Neymar a été transparent pendant sa demi-heure, il a pu reprendre un peu de rythme, observe L’Equipe. Un doute entoure la présence mardi de Herrera (mollet). Il aura encore un programme adapté aujourd’hui, n’est pas certain de pouvoir tenir sa place, alors que le PSG aurait bien besoin de ses services au milieu. D’autant que Verratti, qui devrait bien être dans le groupe, n’est pas certain de débuter. Absent depuis mi-octobre, il a beaucoup travaillé ces derniers jours pour être du match. Mais le club ne voudra prendre aucun risque avec lui. Même principe de précaution pour Icardi. “Cela avance dans le bon sens”, dit-on dans leur entourage tout en se montrant encore prudent. Rentrés tard à Paris dans la nuit de vendredi à samedi, Navas et ses partenaires se sont entraînés hier après-midi. Une nouvelle séance est prévue ce matin.” Quant à Abdou Diallo (24 ans, acheté 32M€ en 2019 à la demande de Tuchel), on peut lire qu’il “traverse une crise de confiance. Qui nourrit le débat autour de sa capacité à évoluer au PSG. […] En interne, le débat autour de son niveau n’est pas intense. Quand il est en possession de ses capacités physiques, Diallo entre dans la rotation des centraux, estime t-on. La question du positionnement au poste d’axial droit de ce gaucher peut nourrir la réflexion. Manque de repères dans ses angles de passe, positionnement du corps différent : Diallo qui, à ce poste, doit porter la lourde étiquette du successeur de Thiago Silva, est dans l’obligation de se réinventer. Un élément d’analyse qui ne justifie pas totalement ses erreurs. La thèse d’un « cycle » noir est avancée dans son entourage. “Ce n’est pas un joueur découragé. Il sait qu’il traverse une période compliquée où il n’a pas de réussite mais il reste concentré sur son process.” Diallo nourrit en privé un espoir de come-back victorieux.”

Il faudra du mental à Abdou Diallo comme à toute l’équipe. C’est en champion que le PSG doit désormais agir. “Le premier préparateur mental, c’est l’entraîneur”, lance dans Le Parisien le préparateur mental, Florent Duchesne, circonspect sur la réaction de l’entraîneur à l’issue du match perdu 3-2 à Monaco, se disant plus surpris qu’en colère. “C’est étonnant, réagit-il. Je m’attendais davantage à ce qu’il dise : je suis en colère parce que les joueurs n’ont pas respecté les consignes, je vais les recadrer. Cela aurait été une attitude plus responsable. S’il est surpris, ça veut dire, selon moi, qu’il n’a pas les solutions. C’est plus un aveu d’impuissance. Mais s’il ne sait pas pourquoi il se passe ça, à quatre jours de jouer contre Leipzig, il a intérêt à vite trouver les clés pour ouvrir la serrure. Parce que l’escape game se termine bientôt !”

Il faudra battre le RB Leizig mardi au Parc des Princes. Et les Allemands ne sont pas forcément non plus en grande forme avec un Dayot Upamecano dans le rôle d’Abdou Diallo. Leipzig “a ramené un match nul heureux de son déplacement à Francfort (1-1), manquant l’occasion de revenir à égalité avec le Bayern en tête de la Bundesliga”, écrit l’AFP. “Dayot Upamecano faisait son retour dans le groupe. Titulaire aux côtés de son compatriote Konaté, en charnière centrale, le défenseur français s’est rendu coupable d’une erreur sur l’ouverture du score adverse”, souligne Le Parisien. “En appréciant mal la trajectoire du ballon, il a sauté trop tôt et manqué sa cible, de la tête, laissant Barkok récupérer et marquer dans son dos. Comme ses coéquipiers Sorloth et Olmo, il a cédé sa place à la mi-temps.”