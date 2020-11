Revue de presse PSG : Leipzig, Mbappé, Tuchel, Marquinhos, Danilo Pereira...

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 4 novembre 2020, jour de match de la phase de groupes de la Ligue des champions (J3) à Leipzig. Sans Bernat, Verratti, Draxler, Icardi, Neymar, ni Mbappé, Paris doit ramener un résultat d’Allemagne.

“Sans Neymar ni Mbappé, le PSG retrouve le RB Leipzig, qu’il avait foudroyé en demi-finale de Ligue des champions il y a deux mois, pour une revanche électrique et déjà cruciale en vue des huitièmes, publie l’AFP. Depuis son large succès face aux Saxons (3-0), le PSG a tout connu, de l’ivresse d’une première finale de C1 perdue contre le Bayern (1-0) aux prémices de la crise, sur fond de tensions entre Tuchel et Leonardo. Aujourd’hui, le navire parisien recroise la route de la bande à Nagelsmann pour voir si, en 78 jours, il a tout de même avancé, malgré la marée de blessures, suspensions et cas de Covid-19, qui l’a fait tanguer. Certes, le forfait de ses deux meilleurs attaquants, Neymar (adducteurs) et Mbappé (ischios), réduit la valeur de test de ce déplacement périlleux. Mais c’est oublier que le PSG avait lancé sa campagne 19-20 historique par une démonstration de force face au Real Madrid (3-0) en poules, sans les deux acolytes, au cours d’une soirée où Gueye et Di Maria, bien présents en Allemagne, avaient brillé.”

“Les Parisiens, décevants ces dernières semaines, devront livrer un combat intense”, prévient L’Equipe. Thomas Tuchel “n’a pas voulu verser dans le pessimisme et a appelé au retour de l’esprit de Lisbonne. Cette équipe qui enchaine les productions médiocres, dont le bloc se délite au moindre à-coups depuis des semaines, incapable d’exercer un pressing efficace en C1, ultra-dépendant de la créativité de son duo d’absents, peut-elle résister à l’intensité, aux courses incessantes et à la vitesse des joueurs de Nagelsmann ? Tuchel semblait y croire hier. […] En l’absence de Ney et Mbappé, il faudra un héros. Moise Kean ? L’histoire d’amour naissante avec les fans parisiens s’étirerait. Mais tous les regards seront tournés vers Di Maria, étincelant face aux Allemands il y a trois mois (1 but, 2 passes décisives) : “Angel est toujours clé mais on ne doit pas attendre trop de lui parce qu’il manque de rythme. Je ne veux pas mettre toute la pression sur ses épaules”, concluait Tuchel hier. Un technicien allemand qui, au micro de Sky, ne se faisait pas d’illusion quant à son avenir. “Quand le contrat de l’entraîneur se termine en juin et qu’aucune discussion n’a lieu… il ne faut pas rêver non plus.” Une élimination prématurée de Ligue des champions dans quelques semaines ferait quand même mauvais genre…”

Comme précédemment Thomas Tuchel va possiblement aligner Danilo Pereira en défense et Marquinhos au milieu de terrain dans le onze de départ. Et cela “suscite des doutes parmi les joueurs”, rapporte Le Parisien.“On en parle tous les jours…” C’est ainsi qu’un proche d’un joueur international du PSG évoque le dossier Marquinhos-Danilo, principal point de crispation du début de saison. “Personne ou presque n’a réellement compris les choix du coach avec ces deux joueurs”, glisse-t-il encore. Confirmée par d’autres échos venus du cœur même du vestiaire, l’incompréhension persistante entre Tuchel et son groupe à propos de cette décision a pris de l’importance ces dernières semaines. “Tuchel reste respecté mais dans les conditions actuelles, avec tous les blessés, son obstination à vouloir installer Marquinhos au milieu et Danilo en défense inquiète un peu“, détaille un proche du vestiaire, cassant au passage l’un des arguments de l’entraîneur : “Oui, cet été, Marquinhos a été bon au milieu de terrain, mais il y avait Thiago Silva et Kimpembe derrière !“ […] La chance de Tuchel est de pouvoir compter sur un capitaine exemplaire, qui limite l’expression de ses doutes à la sphère privée.“

Autre sujet, touché à la cuisse droite Kylian Mbappé ira-t-il en équipe de France pendant la coupure internationale (les Bleus jouent la Finlande, le Portugal et la Suède, les 11, 14 et 17 novembre) ? Le PSG “pourrait-il être tenté de demander à la FFF de renoncer à le convoquer comme il s’y est employé avec la Fédération brésilienne au sujet de Neymar (cuisse) ? Pour l’heure, aucune demande de ce genre n’a été formulée par Paris. La fragilité physique du moment de Mbappé ne laisse cependant pas beaucoup de place aux prises de risque”, lit-on dans L’Equipe. “Seulement, le déplacement au Portugal, le 14 novembre, sera un rendez-vous décisif pour terminer en tête du groupe de Ligue des nations. Alors Deschamps risque quand même d’être tenté de convoquer Mbappé. Si, d’ici là, le Parisien va mieux, il pourrait être précieux aux Bleus. Mais ce n’est pas gagné non plus.” Quoi qu’il en soit, “eu regard à cette nouvelle lésion, conjuguée à la lassitude mentale et physique de Mbappé, le PSG prendra quoi qu’il advienne le maximum de précautions”, assure Le Parisien.