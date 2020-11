Revue de presse PSG : Leonardo, Collectif Ultras Paris, Kimpembe, Mbappé

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 13 novembre 2020, cinq ans après les attentats du Stade de France, des terrasses et du Bataclan (REP). Fluctuat Nec Mergitur.

Le Collectif Ultras Paris n’a pas aimé que mardi, sur les médias de la PSG TV, Leonardo continue a estimer qu’il n’était pas de son ressort de se réunir avec eux et qu’il qualifie Marseille de ville de foot, à l’inverse de la capitale. Le CUP a donc publié hier un communiqué (voir ci-dessous) pour demander à rencontrer le dirigeant, tout en plaçant des tacles appuyés.

“Il est difficile de cerner parfaitement le but de la sortie de Leonardo sur “Marseille la ville du foot”. Erreur de communication ? Suite logique à ses déclarations quand il regrettait le manque d’engouement malgré une finale de C1 ? Ou message subliminal plus profond ?” se demande L’Equipe. “Si l’on s’en tient aux mots employés, Leonardo ne parle pas des supporters mais de la culture des deux cités. Mais ses déclarations ont suscité l’incompréhension ou la colère de supporters ou d’anciens joueurs du club, comme Luis Fernandez. […] La réaction du CUP est à analyser au-delà de cette simple affaire. Depuis son retour au club en 2019, Leonardo a toujours refusé de les rencontrer et leur a même interdit l’accès au Camp des Loges pour échanger avec les joueurs, comme cela leur avait été permis les saisons précédentes. Cette fermeté a été de nature à crisper les relations. “Leonardo ne fait pas de démagogie avec les ultras contrairement à d’autres, répond-t-on en interne. Chacun est à sa place. Après toute comparaison avec Marseille est toujours malvenue.” L’absence de public au stade suffira-t-elle à étouffer la grogne née de cette affaire largement relayée sur les réseaux sociaux? Paradoxalement, Leonardo répète souvent ne pas apprécier ces derniers. Mardi, c’est pourtant bien par ce canal qu’il s’est exprimé. Il pourrait finir par le regretter.”

Du côté de l’équipe de France on s’envole ce matin pour Lisbonne. Samedi soir (20h45), les Bleus affronteront le Portugal dans le cadre de la Ligue des nations. Pour ce match, Presnel Kimpembe, qui a pris part aux exercices collectifs avec le groupe, est à disposition du sélectionneur. Kylian Mbappé reste lui incertain. “L’avant-centre du PSG souffre des ischio-jambiers de la cuisse droite depuis près de deux semaines et le match à Nantes. Il s’est contenté de courir en solitaire et se montre optimiste sur sa capacité à jouer samedi. Le staff de l’équipe de France, qui ne souhaite prendre aucun risque reste à l’écoute de ses sensations. L’ultime décision pourrait être prise seulement le jour du match”, explique Le Parisien. “Un dernier entraînement est programmé au stade de la Luz à 19 heures.” L’Equipe propose cette ébauche de onze tricolore : Lloris – Pavard, Varane, Kimpembe ou Lenglet, Hernandez – Kanté, Pogba – Coman, Griezmann, Martial ou Mbappé – Giroud.