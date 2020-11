Revue de presse PSG : Mbappé, Deschamps, Kimpembe, Neymar, record

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 15 novembre 2020. Jour de retour de Neymar dans la capitale (libéré par la sélection brésilienne) et lendemain de victoire convaincante des Bleus 1-0 au Portugal. Titularisé à Lisbonne, Presnel Kimpembe reçoit la note de 7/10 dans le JDD pour se prestation. Le Parisien lui donne un 7.5 et L’Equipe lui attribue un 7.

Kylian Mbappé était lui forfait à cause de sa cuisse droite, mais il n’est pas exclu encore qu’il joue mardi face à la Suède au Stade de France. En attendant, l’attaquant du PSG poursuit son protocole de reprise. “Les courses effectuées par Mbappé vendredi sous le regard de Cyril Moine, le préparateur physique, laissent penser qu’il n’était vraiment plus très loin du but. Hier, il a effectué le réveil musculaire avec l’ensemble du groupe et, aujourd’hui, il pourrait commencer à retravailler avec le ballon“, rapporte L’Equipe. “Demain, veille de France-Suède, il pourrait vraisemblablement s’entraîner avec tout le groupe et donc, être en mesure de jouer une partie du match, quand bien même ne revêt-il plus un caractère décisif. “Il y tient, il sera prêt, a déclaré Deschamps hier. Il n’est pas du tout question de le rendre à son club. On va savourer, apprécier. C’est un dernier match et on fera le point.” Kylian Mbappé (21 ans, 38 capes) “aura donc manqué 8 des 13 derniers matches de l’équipe de France après avoir disputé les 31 précédents”, constate Le Parisien. Mais “la crainte du joueur est de ne pas être à 100 % pour le match capital du PSG contre Leipzig dans dix jours en C1. La course contre la montre est lancée.”

Hier après-midi, à Clairefontaine, les joueuses du PSG ont passé un 14-0 à Issy, équipe promue en D1 Arkema. Avec un septuplé de Nadia Nadim. Un score record pour Paris en première division alors que vendredi (21h) il s’agira de recevoir Lyon au Parc des Princes pour le grand choc. “Les Parisiennes ont récité leur football”, commente Le Parisien. “Un score d’une telle ampleur et la différence de niveau entre les deux formations ne sont sans doute pas très flatteurs pour l’image de la D1”, objecte L’Equipe. “Même si l’OL et le PSG surnagent, la D1 tend vers plus d’homogénéité, comme l’a prouvé la victoire d’Issy contre Bordeaux (3-1).“