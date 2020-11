Revue de presse PSG : Mbappé, groupe, Leipzig, Di Maria…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 3 novembre 2020, veille de match d’UEFA Champions League (J3) à Leipzig : les gros doutes sur la présence de Kylian Mbappé (légère contracture à la cuisse droite) sur le terrain, et même dans l’avion pour l’Allemagne selon L’Equipe. Rappelons que Neymar (cuisse), Marco Verratti (cuisse), Julian Draxler (cuisse), Mauro Icardi (genou) et bien sûr Juan Bernat (genou) n’y seront pas non plus. Bonne nouvelle, Leandro Paredes retrouve lui le groupe. Moise Kean a pu s’entraîner, il sera apte.

Selon L’Equipe, donc, il n’est même pas certain que Mbappé s’envole ce matin avec ses partenaires pour Leipzig. “Ce sera très compliqué pour Kylian d’être sur le terrain mercredi soir”, rapportait hier un proche du dossier au quotidien sportif. En tout cas, “il faudra mesurer quelle sera la part de risques d’aggravation de sa blessure, en comparaison de l’intérêt d’une titularisation“, lit-on. “Le PSG est dans l’obligation de ramener un résultat, et plus précisément 3 points, s’il ne veut pas laisser filer MU. […] Le PSG s’entraînera ce soir à la Red Bull Arena. L’occasion pour les joueurs diminués de se tester une dernière fois.”

Le journal sportif propose une feuille de match : Navas – Florenzi, Kehrer (ou Danilo P.), Kimpembe, Kurzawa – Herrera, Marquinhos, Gueye – Di Maria, Kean, Sarabia, pour le PSG. Et pour le RB Leipzig : Gulacsi – Orban, Upamecano, Halstenberg (ou I. Konaté) – Henrichs, Sabitzer, Kampl, Angelino – Nkunku, Forsberg – Poulsen.

“Le jeu en vaut-il la chandelle ?” se demande Le Parisien concernant Kylian Mbappé. Sachant que “son influence sur les résultats parisiens est presque irrationnelle. Avec un compteur affichant déjà 7 buts et 6 passes décisives toutes compétitions confondues, il est, à lui seul, impliqué sur 50% des 26 buts parisiens inscrits depuis le début de saison“, commente le journal francilien. “La défaite concédée au Parc des Princes devant MU en lever de rideau n’offre plus qu’une marge d’erreur limitée. Déjà privé de Neymar, devoir aussi se passer d’un Mbappé dont seul le nom suffit à inquiéter une défense serait une sacrée tuile pour le PSG. Mais l’aligner serait-il un meilleur calcul ? Hier, Mbappé s’est contenté de multiplier les soins et de passer une IRM. Celle-ci n’ayant rien révélé d’inquiétant, le Parisien devrait être dans les temps pour Leipzig, sans toutefois être à 100% de ses capacités. Il y a peu de doutes sur le fait qu’il soit dans le groupe qui s’envolera ce matin du Bourget. Mais Tuchel s’interrogera forcément sur le bien-fondé de son utilisation dans le onze de départ. Les exemples de Neymar, blessé pour avoir forcé mercredi dernier en Turquie, ou celui de Leo Paredes, out depuis Nîmes pour avoir trop tiré sur la corde, pèseront sur son choix.” Quoi qu’il en soit, sans Neymar, ce sera à Angel Di Maria de jouer, d’être le leader technique, juge Le Parisien : “Très discret lors des deux premières affiches européennes, Di Maria aura cette fois la responsabilité de la création du jeu du PSG en l’absence de Neymar ou Verratti. C’est d’ailleurs une constante chez lui : quand les stars sont absentes ou en méforme, il parvient à hisser son niveau et à se montrer.“ A vérifier demain soir.