Revue de presse PSG : Mbappé, Neymar, Verratti, Icardi, Sarabia, Ramos

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 16 novembre 2020 : Kylian Mbappé qui n’a pas joué depuis le 31 octobre à cause d’une gêne musculaire à la cuisse mais qui se rapproche d’une titularisation demain (20h45, M6) pour un France-Suède sans enjeu dans un Stade de France vide.

Kylian Mbappé “a participé normalement à la séance comme prévu par le staff médical tricolore”, rapporte Le Parisien. “Un ultime entraînement est programmé à 19 heures dans l’enceinte de Saint-Denis. De quoi nourrir la réflexion de Didier Deschamps sur la composition de son équipe pour cette ultime sortie de l’année.” Kylian Mbappé “devrait jouer une partie du match”, pronostique L’Equipe. “Après plus de deux semaines sans compétition, cela peut même faire les affaires du PSG, qui ira à Monaco vendredi soir.”

Autre retour escompté, celui de Neymar Jr. “De retour au camp des Loges en ce début de semaine, le Brésilien espère pouvoir jouer, au moins, une partie du match à Monaco, vendredi. Afin d’être prêt pour la réception de Leipzig quatre jours plus tard”, informe Le Parisien. “Le PSG pourrait également récupérer vendredi Verratti et Icardi. Absents depuis début octobre, ils ont tous les deux repris les exercices collectifs avec ballon au camp des Loges. Sarabia, forfait avant la trêve contre Rennes, est totalement remis de ses douleurs musculaires. En revanche, pour Gueye (ischio-jambiers) et Kean (genou droit), Monaco semble trop proche pour envisager un retour. L’indisponibilité de Kehrer (pubalgie) devrait durer encore plusieurs mois.”

Enfin, L’Equipe aborde le sujet Sergio Ramos (34 ans, sous contrat jusqu’en juin 2021) car “le défenseur devrait annoncer aujourd’hui sa volonté de prolonger son contrat avec le Real“, même si “la situation du football espagnol ne facilite pas les négociations. […] Ainsi le Real envisage une baisse de salaire alors que Ramos veut une hausse.” Quel rapport avec le PSG ? Comme certains ont pu déjà le constater, “l’entourage du joueur a profité de certaines amitiés dans la presse espagnole pour laisser planer une hypothétique offre du PSG, mais cela ressemble fort, comme souvent, à une stratégie pour mettre la pression sur les dirigeants madrilènes”, observe justement Frédéric Hermel dans le journal sportif. Ainsi le quotidien espagnol AS ose lancer que le PSG propose 20M€ par saison pendant trois ans au défenseur espagnol… De quoi faire largement sourire.