Revue de presse PSG : Neymar et la prolongation de contrat, Di Maria…

Vu et lu au sujet du PSG ce jeudi 12 novembre 2020 dans la presse hexagonale.

Dans L’Equipe, il est question d’Angel Di Maria en tant que “passion argentine”. Le joueur du PSG (32 ans, 102 caps, 20 buts) retrouve le maillot de la sélection dirigée par Lionel Scaloni, même s’il risque de démarrer sur le banc face au Paraguay (match à 1h00 du matin diffusé par beIN Sport 2). Le Fideo “a retrouvé le centre d’entraînement de la sélection argentine avec une joie non dissimulée”, lit-on. “Il n’avait pas été rappelé depuis la Copa América en 2019, où il était resté sur le banc des remplaçants sans broncher. Mais, lorsqu’en octobre, pour les deux premiers matches de qualification pour la Coupe du monde 2022, l’ailier n’avait même pas été convoqué par Scaloni, il avait publiquement fait part de son incompréhension. Di Maria enchaînait pourtant les bonnes performances avec le PSG et même les Argentins, souvent prompts à le critiquer lors de ses passages en sélection, s’étaient étonnés de son absence. Avaient suivi des échanges par médias interposés entre le Parisien et le sélectionneur. […] Si tout le monde salue son retour et si sa relation avec Scaloni ne semble pas pâtir de l’épisode d’octobre, personne ne mise sur sa titularisation face au Paraguay. A l’occasion des dernières rencontres remportées contre l’Équateur (1-0) puis en Bolivie (2-1), Lucas Ocampos semble en effet avoir gagné sa place à gauche de Messi.”

Le Parisien se penche sur la prolongation de contrat de Neymar (28 ans, 53% de participation aux matches officiels du PSG, 72 buts et 41 passes, lié jusqu’en juin 2022). Cela car “Leonardo a affirmé que les discussions étaient lancées. Le joueur serait intéressé par cette perspective, mais reste attentif aux aspects sportifs et financiers.” Et on peut lire : “Le clan Neymar a bien été informé d’une envie du PSG de prolonger. Le climat est positif et toutes les parties sont convenues de se rencontrer dès que possible. Ce qui n’est pas si évident… Le père de la star est actuellement au Brésil, et son agent, Pini Zahavi, réside lui aussi à l’étranger. Mais une prolongation est même considérée comme une solide option dans son premier cercle. […] Le contexte pourrait favoriser le PSG, alors que plusieurs clubs se seraient retirés de la course à Neymar l’été dernier en voyant leurs comptes prendre l’eau. Dans l’entourage de la star, on se montre persuadé « à 100 % » que des cadors européens ont l’épaisseur financière et sportive pour lancer une opération Neymar à l’été 2021. Une position stratégique, évidemment. […] Plusieurs semaines risquent encore de s’écouler avant que toutes les parties ne se mettent autour d’une table, confinement oblige. […] Nasser Al-Khelaïfi, pourrait intervenir si le dossier s’enlisait. L’attente est forte chez le président et à Doha pour conserver les deux joyaux. Conserver Neymar semble plus facile que conserver Mbappé, et c’est ce principe de réalité qui pourrait s’imposer dans les prochains mois.”