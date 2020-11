Revue de presse PSG : Neymar, Mbappé, Kean, Danilo, Icardi, Verratti, Brésil

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 14 novembre 2020.

“Un Brésil peu inspiré en l’absence de Neymar a eu toutes les peines du monde pour s’imposer à domicile face au Venezuela 1-0 vendredi, à Sao Paulo, grâce à un but de Roberto Firmino (66e)”, rapporte l‘AFP. “Tite a dû aligner une attaque inédite, avec Richarlison, Firmino et Gabriel Jesus, trois avant-centres de métier jouant en Angleterre, qui avaient tendance à ce marcher sur les pieds. […] Il faudra un Brésil plus tranchant pour espérer une victoire mardi face à l’Uruguay, à Montevidéo.” Pour information, Marquinhos a disputé tout le match et atteint le cap des 50 sélections avec le Brésil, à 26 ans.

Ce soir, il y a un Portugal-France qui va probablement occuper Presnel Kimpembe et Danilo Pereira. Touché à une cuisse, Kylian Mbappé reste lui incertain pour cette rencontre décisive de Ligue des Nations. “L’attaquant n’a pas participé à la séance collective au stade de Luz, hier soir. Il est resté à l’écart pour des exercices individuels. Une décision sera prise ce matin sur sa participation“, explique Le Parisien. “Kimpembe et Hernandez ont de bonnes chances d’être titularisés si leurs pépins physiques sont derrière eux.” Quant à Danilo, il devrait être titulaire contre les Bleus. “Au milieu, comme toujours avec la Seleçao“, commente L’Equipe. “Au cas où, Fernando Santos a éclairci la situation en conférence de presse, après s’être permis une mimique assez expressive et peu amène pour Thomas Tuchel : “J’ai le plus grand respect pour mon collègue entraîneur du PSG, mais il a son avis et j’ai le mien. Pour moi, Danilo est un milieu. Il peut jouer défenseur ponctuellement. Même William peut le faire. Mais Danilo continuera à jouer au milieu en équipe nationale.” […] Pour l’instant, il n’y a pas débat. “Mais attention, précise un proche de la sélection. Milieu défensif, c’est un poste où on a besoin de repères, d’habitudes, si Danilo reste derrière au PSG trop longtemps, il va les perdre, et il lui faudra un peu de temps pour les retrouver.” À terme, donc, le passage de Danilo à l’arrière pourrait devenir un problème pour le champion d’Europe en titre. Donc un débat.”

Comme vous avez déjà pu le lire hier, le Brésil a libéré Neymar. Le numéro 10 va donc rentrer à Paris pour y poursuivre son travail de reprise. “C’est une décision qui honore la confiance et la collaboration entre les staffs du PSG et ceux de la Seleçao”, s’est félicité publiquement le club de la capitale. “Si le prochain match du PSG est prévu le vendredi 20 novembre à Monaco, la priorité du staff est de le remettre sur pied pour la réception de Leipzig le 24 novembre”, écrit Le Parisien. “Un autre international est déjà de retour au camp des Loges : Moise Kean. L’attaquant italien, déjà touché au genou au moment de rejoindre l’Italie, a finalement été libéré lui aussi pour un « problème musculaire ». Icardi (genou) et Verratti (cuisse) reprendront l’entraînement collectif la semaine prochaine.“

Mauro Icardi, qui était touché à un genou, “a repris l’entraînement collectif“, rapporte L’Equipe de son côté. “L’Argentin a participé à une partie de la séance avec ses coéquipiers présents pendant cette trêve avant de travailler en individuel. Son retour était attendu à cette période par le staff avec l’objectif de le faire monter en rythme pour qu’il dispute, pourquoi pas, quelques minutes vendredi prochain à Monaco. Verratti a repris individuellement avec un préparateur physique. Draxler (cuisse), n’a pas encore retrouvé le terrain. Gueye (ischios jambiers de la cuisse gauche), pourrait être absent trois semaines environ, selon certaines sources.“