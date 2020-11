Revue de presse PSG : Ruiz, Mbappé, stats, groupe, Leipzig…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 2 novembre 2020, deux jours avant le match à Leipzig (J3 de la phase de groupes de l’UEFA Champions League).

Thomas Tuchel “a une vision assez nette du groupe dont il va pouvoir profiter mercredi”, explique L’Equipe. Outre, Bernat, Neymar et Draxler (cuisse) seront absents “et ne reviendront qu’après la trêve internationale. Verratti reprendra l’entraînement collectif cette semaine. Icardi (genou), en phase de reprise, n’aura que très peu de séances d’entraînement. Trop peu pour espérer être compétitif. Pas sûr même qu’il soit intégré à la séance collective du jour.” Une séance à laquelle doit participer Paredes. Quant à Kean (contusion à une cheville), il sera aussi apte. Reste Mbappé. “Dans l’entourage du joueur, on se veut prudent. Le cas sera évalué au jour le jour. Mais la probabilité qu’il soit dans le onze en Allemagne est grande“, lit-on dans le journal sportif, qui propose ce onze du PSG pour le match à Leipzig : Navas – Florenzi, Kehrer ou Danilo P., Kimpembe, Kurzawa – Herrera, Marquinhos, Gueye – Di Maria, Kean, Mbappé.

Dans L’Equipe comme dans Le Parisien, il est question de Kays Ruiz-Atil (18 ans, 147 minutes de jeu) sous contrat jusqu’au 30 juin prochain. Le journal francilien écrit qu’une prolongation de contrat est urgente. “Stoppées la saison passée, les discussions pour la prolongation ont repris récemment. Des échos issus de l’entourage du joueur assurent que celui-ci fait du PSG sa priorité et que la situation sportive est propice à un nouveau deal”, rapporte le quotidien. “Une courte séquence diffusée sur l’Instagram du PSG après la rencontre à Nantes au retour des vestiaires a néanmoins été interprétée comme une tentative de discussion de Leonardo refusée par le joueur. Selon des sources proches, les deux hommes échangeaient seulement à propos des impératifs médiatiques du joueur. […] Le fait que Ruiz soit déjà sous contrat pro et son âge permettent à Paris et au joueur de discuter d’un bail de longue durée (le premier contrat pro est limité à 3 ans). Les tractations porteraient sur quatre ans supplémentaires, jusqu’en 2025 (la durée maximale du contrat est de 5 ans). L’aspect financier est au cœur des discussions, tout comme le projet sportif réservé à cet espoir.”

Le Parisien remarque enfin que malgré les critiques et les nombreuses absences le PSG présente des “statistiques convaincantes” : meilleure attaque de L1 avec 23 buts inscrits (contre 17 la saison passée à la même époque), meilleure défense avec seulement trois buts encaissés. “Des statistiques qui ne lèvent certes pas le voile sur le mystère Manchester (défaite 1-2). Ni sur les difficultés, un peu trop chroniques, à rayonner.”