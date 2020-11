Revue de presse PSG : Tuchel, Leonardo, Doha, Danilo, Marquinhos, Seleçao, Bleus…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 6 novembre 2020, veille de match au Parc des Princes contre le Stade Rennais, le dernier avant la parenthèse internationale. Avec un Thomas Tuchel sur la sellette. Et si Leonardo souhaite son départ, c’est Doha (le Qatar) qui doit trancher.

Selon L’Equipe rien ne se passera au moins jusqu’au match retour face à Leipzig. “Pour l’heure, Tuchel n’est pas menacé à très court terme. Une défaite contre Rennes ne mettrait sans doute pas un terme à ses fonctions. Au Qatar, il profite toujours du soutien de plusieurs proches de l’émir, qui avaient plaidé pour sa nomination, conscients que c’est sous ses ordres que le PSG a vécu la meilleure saison de son histoire”, écrit le journal sportif. “L’actionnaire mesure aussi le coût d’un tel licenciement (estimé à 10M€). Paris a perdu un peu moins de 100M€ lors de la saison 19-20 et il s’apprête à perdre plus de 150M€ cette saison, en raison des matches à huis clos. Enfin, il n’est pas dans la culture du PSG version qatarien de se séparer de ses entraîneurs en cours de saison. À l’exception de Kombouaré, plus aucun coach n’a été démis de ses fonctions ensuite, quand bien même tout n’a pas toujours tourné aussi rond que souhaité. Malgré tout, Doha n’ignore pas la période de flottement actuelle à Paris. […] Pour l’heure, une réflexion est menée afin d’étudier toutes les solutions envisageables, y compris celle d’un changement plus global en fin de saison, qui ne viserait pas alors uniquement l’entraîneur mais aussi la direction sportive. […] Évidemment, si l’automne précipitait le PSG vers un peu plus de médiocrité encore, Doha se doute qu’il n’aurait pas d’autres choix que de provoquer un choc psychologique. Si aucun contact n’a été établi en ce sens avec des entraîneurs, des pistes sont à l’étude en cas de remplacement. Leonardo rêve depuis son retour d’Allegri, Al-Khelaïfi a gardé le lien avec Thiago Motta, alors que le nom de Pochettino aurait quelques partisans au Qatar. De son côté, l’entourage de Tuchel, de plus en plus conscient qu’il est assis sur un siège instable, planche aussi, déjà, sur l’après-Paris. Reste à savoir quand se situera cet après.”

“Contesté par sa propre direction sportive et par le grand public, Tuchel s’appuyait jusqu’ici sur le soutien de ses cadres. Ses derniers choix et son obstination fragilisent cette harmonie“, commente Le Parisien. “La sortie de terrain glaciale de Marquinhos à Leipzig était un signe. La déclaration de Danilo Pereira en est un autre encore plus fort. […] Comment Tuchel va-t-il réagir à cette situation ? Va-t-il lâcher du lest, par exemple en replaçant Danilo et Marquinhos à leur poste, ou s’arc-bouter sur ses certitudes maintenant que le vestiaire grince des dents ? Un membre de son entourage s’agace : “N’importe qui devrait comprendre qu’aucun coach ne ferait mieux avec 8 absents et un banc moins étoffé. Le PSG a failli remporter la C1 avec Marquinhos au milieu. Tuchel connaît mieux le football que l’ensemble des entraîneurs et des experts français des vingt prochaines années…” Dans le camp du manager, on soupçonne aussi que des acteurs majeurs du club entretiennent cette situation. Au risque de ne pas mesurer l’urgence de maintenir la connexion avec le groupe indispensable pour reprendre le fil d’une C1 très mal embarquée.”

Le PSG s’oppose au Brésil et à la France pour Neymar (adducteurs) et Kylian Mbappé (cuisse), rapporte le journal francilien. Le numéro 10 lui-même “ne se sent pas à 100% et ne devrait pas pousser pour jouer à tout prix. Reste que la fédération brésilienne est dans son droit si elle demande à Neymar de se rendre au rassemblement.”