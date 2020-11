Revue de presse PSG : Tuchel, Mbappé, Kimpembe, Deschamps

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 17 novembre 2020 : Kylian Mbappé, qui n’a pas joué depuis le 31 octobre à cause d’une gêne musculaire à la cuisse, est annoncé titulaire ce soir (20h45, M6) pour un France-Suède sans enjeu dans un Stade de France à huis clos.

“Ce qui risque d’interpeller le PSG, désireux de préserver sa star avant un enchaînement de haute volée en L1 et Ligue des champions”, commente l’AFP. Thomas Tuchel “aurait préféré qu’il reste au chaud pour soigner cette blessure “très petite”, mais située “dans une zone de risques” selon l’Allemand. […] Le PSG guettera sûrement avec un peu de fébrilité la prestation de son attaquant, trois jours avant un déplacement à Monaco vendredi en L1 et, surtout, une semaine avant la réception décisive de Leipzig en Ligue des champions, dans une phase de groupe où les vice-champions d’Europe en titre sont mal engagés (seulement 3 points). La semaine dernière, le club a récupéré de manière anticipée ses deux autres internationaux partis blessés en sélection: Neymar (adducteurs) et Moise Kean (genou). L’encadrement médical du Brésil n’a “pas souhaité prendre le moindre risque” avec son n°10, “c’est une décision qui honore la confiance et la collaboration entre les staffs du PSG et ceux de la Seleçao”, a salué la formation parisienne vendredi dans un communiqué. Deschamps et son équipe se sentent-ils visés? Le texte ressemble en tout cas à un joli tacle glissé.”

“Titulaire ou remplaçant, Mbappé aura du temps de jeu aujourd’hui face à la Suède : Deschamps s’est montré rassurant sur l’état de forme du Parisien”, écrit L’Equipe. “Depuis dimanche, le Parisien a repris l’entraînement collectif et il a des fourmis dans les jambes, à l’heure où se profilent la Suède et Monaco-PSG, vendredi. “Kylian va bien, a rassuré DD hier. Il était trop juste pour le Portugal. Cela fait plus de quinze jours qu’il n’a pas joué et il a très envie. Je discuterai avec lui avant de prendre la meilleure décision pour l’équipe de France et pour lui. Titulaire ou remplaçant, il y a les deux options, avec leurs avantages et leurs inconvénients” Hier soir, c’était donc du 50-50 pour Mbappé. La décision finale sera prise aujourd’hui.”

Kylian Mbappé “a participé à la dernière séance d’entraînement et à l’opposition sans problème“, assure Le Parisien. Didier Deschamps “laisse entendre que c’est l’attaquant qui a insisté pour rester jusqu’au bout de ce rassemblement. Sauf mauvaises sensations ce matin au réveil, Mbappé pourrait commencer la partie ou, plus probablement, entrer en cours de jeu. […] Il semble évident qu’il ne disputera pas l’intégralité de ce match sans enjeu. Ce serait prendre un trop gros risque avec un joueur qui n’a plus disputé la moindre minute depuis 17 jours et qui a déjà vécu des derniers mois compliqués, avec une blessure à une cheville cet été, suivie d’une interruption de compétition après avoir contracté le Covid-19 en septembre. Cette possibilité de lui faire disputer un match entier ne manquerait pas de raviver les tensions avec la direction du PSG, alors que les relations se sont pacifiées ces dernières semaines. Le dialogue entre les deux parties se veut constructif, comme c’est le cas avec les autres sélections. Bien sûr, le PSG aurait aussi préféré récupérer Mbappé. Mais Paris ne voit pas d’un mauvais œil un retour sur les terrains de son attaquant si ce dernier se sent bien physiquement. Cela permettrait à Mbappé de retrouver un peu de rythme avant Monaco, vendredi, et surtout Leipzig, mardi prochain. A condition d’éviter la rechute.” Titulaire pour le Portugal-France (0-1), Presnel Kimpembe est annoncé aujourd’hui sur le banc dans la presse.

France Football se penche sur le cas de Thomas Tuchel. “Personnage complexe, l’entraîneur allemand du PSG suscite également des débats et des controverses dans son pays. Si ses qualités de technicien sont largement reconnues, son caractère et son intransigeance ont aussi provoqué quelques clashes mémorables”, lit-on. Mais “à écouter certaines critiques, tout ce qui ne va pas à Paris serait la faute de Thomas Tuchel. Comme s’il n’avait pas droit aux circonstances atténuantes et que le positif n’existait pas. La réalité est pourtant plus nuancée. […] A l’exception du Bayern toujours sur son nuage et premier de Bundesliga, tous les grands clubs connaissent des difficultés en cette période (Liverpool est 3e, Manchester City 10e, le Real Madrid 4e, le Barcelone 8e, la Juve 5e). Mais eux évoluent dans de vrais Championnats, jouent contre de vrais adversaires. C’est caricatural, c’est injuste mais c’est ce que tout le monde affirme dès lors qu’un entraîneur du PSG ose mettre en avant son bilan domestique. […] Difficile de lui reprocher l’incroyable succession de blessures dans son effectif. […] Et ce n’est pas avec un match tous les trois jours depuis le début de la saison, avec tant d’absents, qu’il risque de trouver un plan de jeu. […] Leonardo a eu beau réaffirmer la semaine dernière qu’il n’avait jamais été question de remplacer Tuchel, on voit surtout les peaux de banane déposées négligemment, notamment quand le Brésilien, qui a laissé partir l’ex-capitaine du PSG sans recruter de profil similaire, qualifie Marquinhos de « nouveau Thiago Silva », indiscutable patron de la défense, pour abonder dans le sens de la vox populi actuelle, de l’attiser même. Et que Tuchel s’entête dans son raisonnement par l’absurde finit par se retourner contre lui car le ratio risque pris/récompense ne plaide pas en sa faveur sitôt que le niveau d’adversité s’élève. Dès lors, on compte les points avec le risque de tout perdre dans un quitte ou double face à Leipzig.”