Revue de presse PSG : Verratti, Icardi, Kean, Herrera, système, sécurité…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 23 novembre 2020, veille de match au Parc des Princes (à huis clos) contre le RB Leipzig comptant pour la 4e journée de la phase de groupes de l’UEFA Champions League. Le PSG sera privé de Juan Bernat (genou), Thilo Kehrer (pubalgie), Gana Gueye (biceps fémoral+suspension), Julian Draxler (cuisse) et Presnel Kimpembe (suspendu), c’est acquis.

“Le tout-PSG espère le retour de Verratti même s’il s’est habitué à se passer de « Petit Hibou », souvent indisponible dans les grandes occasions (384 jours d’absence sur 8 saisons parisiennes et demie)“, écrit L’Equipe. “A priori il réintègrera le groupe demain. Mais il apparaît juste pour débuter. Si sa cuisse droite a récemment réagi et lui a dicté une “petite pause d’un ou deux jours”, comme l’expliquait Tuchel jeudi, cela ne devrait pas être de nature à priver le milieu italien d’un 10e match cette saison. […] “Le problème de Marco, c’est qu’il n’a pas l’hygiène de vie d’un sportif de très haut niveau”, raconte un habitué du Camp des Loges. Les cigarettes, le goût pour les bonnes tables, le manque de sommeil sont autant de facteurs qui ne plaident pas toujours pour une récupération physique optimale. Alors, lorsqu’après 25 ans les blessures sont devenues musculaires, l’Italien a un peu plus accusé le coup sans se remettre en question pour autant. […] A son zénith, son talent a peu d’équivalent sur le continent. Mais, à 28 ans, il serait temps, enfin, qu’il l’exprime sur la durée et prouve que le confort contractuel dans lequel ses dirigeants l’ont placé (il est lié jusqu’en 2024) mérite un autre retour sur investissement.”

Ander Herrera “semble sur la bonne voie pour être présent au coup d’envoi, demain. On devrait retrouver Leandro Paredes titulaire. Un doute entoure encore le dispositif que choisira Tuchel“, ajoute le journal sportif qui donne ce onze de départ du PSG : Navas – Florenzi, Marquinhos, Diallo, Kurzawa – Di Maria, Herrera, Paredes, Neymar – Kean, Mbappé. “Si ce schéma en 4-4-2 est reconduit demain, l’équilibre collectif tiendra à un fil ou plus exactement à la qualité des replis défensifs de Neymar et Di Maria. S’ils ont la capacité physique pour les faire, le PSG pourra s’en sortir, sinon ce sera plus compliqué. Tuchel pourrait alors privilégier le 4-3-3 en se privant de Kean et en renforçant donc son entrejeu. Outre Herrera et Paredes, la 3e place se jouerait entre Marquinhos, Danilo Pereira et Rafinha. Avec le Brésilien, ce serait Paredes la sentinelle. La séance de cet après-midi permettra de lever certains doutes.“

Mauro Icardi, qui s’est entraîné normalement dimanche, devrait prendre place sur le banc pour le PSG-Leipzig. “Le retour de blessure de l’Argentin va permettre à Tuchel de multiplier les options offensives au PSG. Mais avec Moise Kean, il faudra faire un choix”, commente Le Parisien. “La présence de la totalité de sa ligne offensive offre le choix du roi à Tuchel. Il peut poursuivre en 4-3-3 comme les dernières semaines, ce qui ouvrirait la porte à un « sacrifice » probable de Kean et Icardi pour favoriser le trio Neymar-Mbappé-Di Maria, quasi intouchables. Ou alors revenir au 4-4-2, un système dans lequel l’Argentin ou l’Italien peuvent trouver place.“

Dernier point, plus inattendu compte tenu des huis clos, la sécurité au Parc des Princes… par crainte “que des ultras parisiens puissent envisager des actions“. C’est ce qu’on lit dans L’Equipe. “Par exemple en venant devant l’hôtel de la mise au vert ou près du stade. Mais selon les informations remontées par les renseignements de la police, notamment lors de la réunion de jeudi, rien n’est prévu.“