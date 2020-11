Revue de presse PSG : Verratti, Mbappé, Neymar, Icardi, Kean, Monaco…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse nationale ce mercredi 18 novembre 2020 (48 heures avant un match de Ligue 1 au stade Louis II de Monaco) : l’état des troupes avant une grosse série de 10 matches.

Kylian Mbappé a rejoué pendant 37 minutes hier, lors de la seconde période du France-Suède (4-2). “Avec une passe décisive déposée sur la tête de Giroud, moins de deux minutes après son apparition sur le terrain, Mbappé a rapidement démontré qu’il n’a rien perdu de son efficacité dans les 30 derniers mètres adverses. On n’en doutait pas vraiment, et si doutes il y avait, ils s’attachaient surtout à sa cuisse. Celle-ci a tenu et tout Paris respire”, commente Le Parisien. “Il faudra encore patienter pour une confirmation pleine et totale de sa réhabilitation. Mais Mbappé prouve à ceux qui critiquaient sa présence avec les Bleus, qu’on peut aussi se soigner en sélection. Et plutôt bien.“

Mauvaise nouvelle, à l’inverse de Marco Verratti ou Pablo Sarabia les attaquants du PSG Mauro Icardi (torsion à un genou) et Moise Kean (contusion au genou droit) sont toujours à l’écart du groupe, rapporte Le Parisien : “Le premier doit reprendre les sessions collectives cette semaine mais sa participation à la rencontre à Monaco reste incertaine. Situation similaire pour le second”, lit-on. “Quant à Neymar, s’il est bien rentré à Paris depuis dimanche et que sa présence face à Monaco est espérée par tous, il n’est pas encore actif avec le groupe. Sa reprise graduelle après sa blessure aux adducteurs se poursuivra au cours de la semaine. Gueye (ischios), Kehrer (pubalgie) et Bernat (ligament croisé du genou) sont les seuls forfaits officiels pour vendredi.”

“La vie normale reprend peu à peu au PSG”, écrit L’Equipe. “L’objectif est de pouvoir aligner au coup d’envoi à Monaco Neymar et Mbappé. Le n°10, revenu du Brésil dimanche, n’a pas participé à la séance collective hier. Il a travaillé individuellement. La star et son club aimeraient qu’il puisse disputer quelques minutes vendredi afin de retrouver du rythme. La séance d’aujourd’hui déterminera si cela est possible. Alors que Neymar veut jouer, aucun risque ne sera pris, même si la complexité est de le relancer sans l’exposer après trois semaines d’arrêt. Verratti a participé à la séance alors qu’Icardi a travaillé de son côté et demeure incertain pour la fin de semaine. Draxler (cuisse) n’a pas repris. De même que Kean (coup au genou droit) et Gueye (cuisse). Ils sont forfait tout comme Kehrer (adducteurs) et Bernat (genou) absents pour une longue durée. Les internationaux sud-américains (Paredes, Di Maria, Marquinhos) seront les derniers à rentrer en France aujourd’hui, soit à 48 heures du rendez-vous monégasque.”

Marco Verratti est donc de nouveau apte, ce qui représente une excellente nouvelle pour Thomas Tuchel. “On croise les doigts, mais tout va bien”, glissent des proches de l’Italien au Parisien. “Il a bien travaillé pour revenir au mieux et sera prêt pour la coupe d’Europe. […] Il a toujours été une pièce maîtresse du collectif parisien. S’il est en forme, il n’y a aucune raison pour qu’il ne soit pas dans le onze du PSG.” Reste désormais à savoir si Thomas Tuchel va repenser son animation et son entrejeu avec le retour de Marco Verratti.

Pour son match avec les Bleus hier au Stade de France contre la Suède, Presnel Kimpembe reçoit un 6/10 dans Le Parisien et un 5/10 dans L’Equipe.

Enfin, du côté de Nice-Matin, on confirme que le capitaine de l’AS Monaco est tout proche d’un forfait : “Testé positif au Covid en équipe de France en fin de semaine dernière, Ben Yedder est rentré à Monaco. Asymptomatique, il est sous la surveillance du staff médical. Il ne devrait pas être opérationnel pour disputer le choc contre le PSG.”