Richarlinson : “C’est clair que Neymar va nous manquer mais…”

Malgré sa blessure contractée contre l’Istanbul Başakşehir le 28 octobre dernier, Neymar a quand même été convoqué avec la Seleçao. Mais le numéro 10 du PSG et du Brésil ne devrait pas jouer contre Venezuela samedi soir (1h30 heure française). Mais pour Richarlinson, le Brésil peut jouer et performer sans sa star. “Nous avons joué la Copa América (en 2019) sans Neymar et nous avons été champions. C’est clair qu’il va nous manquer […] Mais nous avons une bonne base et nous avons quoi faire, avec ou sans lui“, assure Richarlinson en conférence de presse dans des propos relayés par Foot Mercato.