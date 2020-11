Riolo : “Ce milieu du PSG n’est pas créatif pour un sou”

Si des surprises ne sont pas exclues, un 4-3-3 est attendu de la part du PSG ce soir (21h) à Leipzig. Thomas Tuchel pourrait aligner un trio très défensif au milieu de terrain avec Marquinhos, Gana Gueye et Ander Herrera. Une formule qui laisse Daniel Riolo très sceptique et qui peut laisser craindre une contre-performance contre le club allemand. “Quand tu lis le onze du PSG avec ce milieu là, très défensif, peu de relayeurs vers l’attaque… ce milieu il n’est pas créatif pour un sou. Il y a trop d’absents, trop de mecs en méforme. L’autre souci, c’est que Thomas Tuchel n’arrive pas à se décider entre le 4-3-3, le 4-2-4… donc il n’y a aucun réflexe, aucun circuit préférentiel. Attention avec cette équipe du PSG même si Leipzig n’est pas en forme !”, a lancé Daniel Riolo dans l’After Paris.