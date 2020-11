Riolo souhaite que la trêve internationale permette au PSG de licencier Tuchel

La défaite du PSG à Leipzig (2-1) mercredi soir – la seconde en trois matches de phase de groupes de la Champions League – doit être utile au club de la capitale. A savoir permettre le licenciement de Thomas Tuchel et son remplacement sur le banc durant la trêve internationale. C’est ce que pense le journaliste de RMC Daniel Riolo.

“Il y avait mieux à faire puisque le PSG a fait une bonne première période malgré les circonstances. Paris a même eu une balle de 2-0. C’est le point positif. Mauvaise nouvelle, le PSG a ensuite disparu, et alors on a connu une débandade organisée par l’entraîneur, ses changements, et l’incompréhension globale qui règne. Dans la mauvaise nouvelle, il faut espérer une bonne nouvelle avec la trêve internationale qui va donner l’occasion à Leonardo et à Nasser al-Khelaifi de se séparer de Thomas Tuchel. Il en va du salut de ce club qui risque de ne pas sortir de ce groupe H”, a lancé Daniel Riolo sur les ondes mercredi soir.