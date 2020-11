RMC Sport dévoile les coulisses de l’après Leipzig / PSG

Hier, après quarante bonnes minutes, le PSG a sombré sur la pelouse de Leipzig en s’inclinant (2-1) et en terminant le match à 9 contre 11. Un mauvais résultat qui met en difficulté le PSG dans sa quête de qualification pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. RMC Sport a dévoilé les coulisses de l’après-match. “Habitués à se déplacer en groupe, les Parisiens sont plutôt sortis de leur vestiaire en ordre dispersé mercredi“, indique le média sportif. Leonardo – présent dans les tribunes de la RB Arena – a rapidement quitté les couloirs du stade pour rejoindre le bus parisien avec un air pensif. Le directeur sportif parisien était accompagné de son adjoint Angelo Castellazzi. RMC Sport explique que les cadres du groupe sont ceux qui ont le plus de mal à encaisser cette deuxième défaite en trois matches de Ligue des Champions. Des joueurs arrivent de moins en moins à comprendre certains choix de leur coach. “Marquinhos cachait de plus en plus mal son manque d’épanouissement au milieu de terrain. Mais son rôle de capitaine l’a obligé jusqu’à maintenant à montrer l’exemple“, assure le média sportif qui conclut en indiquant que Thomas Tuchel est resté muet à l’issue de ce revers.