Rothen : “Aujourd’hui, Tuchel est en train de perdre beaucoup de joueurs”

Thomas Tuchel doit avoir les oreilles qui sifflent en permanence ces derniers jours. En effet, son avenir est dans la bouche de tous les consultants foot ou dans les journaux. Jérôme Rothen estime que le coach allemand devrait être démis de ses fonctions pour le bien du PSG.

“Ça fait des semaines que je le dis (un départ de Tuchel, ndlr), je ne vais pas changer de fusil d’épaule. […]Hier, pour une fois, on avait vu ce qu’il voulait mettre en place et que les joueurs respectaient à la lettre ce qu’il voulait. C’est bon signe, cela veut dire qu’ils ne l’ont pas lâché, note Rothen dans Top of the Foot sur RMC. Après, le résultat fait qu’il est en danger parce qu’il met le club en danger en Ligue des Champions. S’il est encore-là, c’est grâce aux résultats. […] Aujourd’hui, à cause de ce qu’il se passe et des résultats qui ne sont pas bons en Ligue des Champions, ça met tout le monde en danger. Oui le PSG peut encore se qualifier […] mais c’est la façon de ce club de fonctionner de ce club qui ne va pas du tout. […]Aujourd’hui, très clairement il est en train de perdre beaucoup de joueurs.”