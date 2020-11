Rothen : “Kean, c’est un peu un mix entre Cavani et Icardi”

Depuis son arrivée au PSG, Moise Kean réalise de bonnes prestations et a déjà marqué 5 buts en 7 matches (plus une passe décisive) . L’attaquant italien profite de la blessure de Mauro Icardi pour accumuler du temps de jeu. Mais quid de sa situation au retour de l’Argentin. Gardera-t-il sa place ou bien retrouvera-t-il le banc de touche. Pour Jérôme Rothen, Mauro Icardi est le numéro 1 dans la hiérarchie des attaquants au PSG.

“On va vite en besogne… Icardi aussi, il a marqué des buts dès son arrivée. Il avait vite fait oublier Cavani, car il marquait but sur but. Ça s’est arrêté au bout d’un moment, et ce sera peut-être pareil pour Kean“, tempère Rothen dans l’After Paris de RMC. “Il s’est un peu blessé en plus. Après, il faut reconnaître qu’il apporte autre chose au jeu parisien. C’est bien. Il est dynamique, il fait beaucoup d’appels. Pour les milieux, c’est un régal, pour les latéraux aussi. Kean propose des choses. J’adore ce genre d’attaquant. Kean, c’est un peu un mix entre Cavani et Icardi. Il est intéressant dans le jeu dos au but. Il peut encore faire mieux techniquement. Mais il marque. De là à dire que Kean est passé devant Icardi, peut-être pas. Icardi a quand même coûté 50 millions d’euros l’été dernier. Donc le poids de son transfert va encore lui offrir du temps de jeu. Kean fait des bonnes choses, mais quand Icardi reviendra, il aura la préférence de Tuchel, dans un premier temps. Et si dans un second temps, Icardi ne donne pas satisfaction, Kean pourra apporter des choses intéressantes. Je suis content de voir un attaquant avec ce style-là s’imposer au PSG.”