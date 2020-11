Rothen: “Mbappé a besoin de se soigner, encore plus dans ce contexte”

Ce samedi (20h45), Français et Portugais s’affrontent à Lisbonne dans le cadre de la Ligue des Nations. Les deux pays comptent 10 points après quatre journées dans le groupe 3 de la Ligue A. Didier Deschamps pourra-t-il compter sur Kylian Mbappé gêné musculairement à la cuisse ? “Je suis furieux”, a lancé Jérôme Rothen en réaction au micro de RMC. “Comment peux-tu appeler un joueur qui s’est blessé en club, qui a raté des grandes échéances avec le PSG, qui est payé par le club, et qui donc fait défaut à son club ? Kylian Mbappé a besoin de se soigner, encore plus dans le contexte actuel, alors qu’on dit qu’ils n’ont pas eu de préparation depuis le début de l’année.”