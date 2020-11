Rothen : "Plus de deux ans que ça dure, que Tuchel ne parvient pas à mettre ses principes de jeu en place"

Est-ce la période, le contexte et l’accumulation des défections qui plombent le jeu du PSG ou manque-t-il durablement un fond de jeu à l’équipe Rouge & Bleu ? Pour Jérôme Rothen, Thomas Tuchel n’a rien construit depuis son arrivée à Paris. Ce qui ne dédouane pas pour autant les joueurs.

“Cela fait plus de deux ans que ça dure, que Thomas Tuchel ne parvient pas à mettre ses principes de jeu en place. Son système à quatre défenseurs derrière un milieu à trois avec une pointe basse est trop frileux. Contre les gros, il fait le choix de subir, d’être moins fort collectivement pour ne rivaliser qu’avec ses individualités, Neymar et Mbappé“, juge le consultant de RMC Sport dans Le Parisien. “Depuis son arrivée, l’équipe n’a pas progressé car avec cette formule, il ne tire pas le meilleur des autres joueurs. […] Mais il ne faut pas évacuer la responsabilité des joueurs. Dès qu’ils font quelque chose de bien, j’ai l’impression qu’il y a comme une espèce d’autosatisfaction qui les autorise inconsciemment à ne plus faire les efforts. Aujourd’hui, ils se comportent comme si le simple fait d’avoir joué une finale de Ligue des champions suffisait à gagner les matches. Ce n’est pas comme ça que ça fonctionne.”