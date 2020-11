Roustan : “Est-ce que c’est Mbappé qui a insisté ?”

Après deux semaines sans jouer, Kylian Mbappé va à priori retrouver demain le terrain. L’attaquant du PSG se rapproche d’une titularisation mardi (20h45, M6) pour un France-Suède sans enjeu dans un Stade de France vide. Du bon sens ? Pour le journaliste Didier Roustan il aurait été intelligent d’exploiter la parenthèse Fifa pour remettre en forme Kylian Mbappé dans le cocon du centre Ooredoo.

“Moi j’ai été étonné, voire choqué, que Didier Deschamps sélectionne Kylian Mbappé alors qu’il est blessé. Je pense qu’il aurait été bien mieux de le laisser récupérer, qu’il soit avec les médecins de son club, que tranquillement il puisse se remettre en route. Maintenant, est-ce que c’est Mbappé qui a insisté pour ? En tout cas, je n’ai pas trouvé ça très bien vis à vis du PSG que Didier Deschamps prenne ce risque. Quand le Bayern dit non à l’équipe de France, et bien c’est non. Alors que le PSG, dans cette histoire je ne pense pas qu’il ait été ravi…”, a commenté Didier Roustan dans l’EDS. “S’il était resté douze jours avec son club il aurait bien pu se préparer. C’était plus raisonnable. Mais s’il va mieux, qu’il les fasse ses 45 minutes avec les Bleus contre la Suède…”