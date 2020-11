Roustan : “Il va falloir compter les bourdes de Kimpembe qui coutent cher au PSG”

Si le PSG a repris la barre de la Ligue 1, il n’est pas brillant, plombé par des absences et des états de forme contrariants. En Ligue des champions, cela se paie en termes de résultats : deux défaites et une seule victoire, à Istanbul. Hier soir, un joueur du PSG a irrité le journaliste Didier Roustan : le défenseur Presnel Kimpembe qui a donné un penalty décisif à Leipzig et qui s’est fait exclure dans le temps additionnel. Il l’a exprimé sur la chaîne du média sportif.

“A un moment, Kimpembe, il va falloir les compter les bourdes qui coutent cher au PSG. Moi, je veux bien, mais ça dénote de quelque chose quand même. Même son second carton… Quand il fait sa bourde à Madrid alors que le PSG était bien, celle contre Manchester United, plus ça et ça et ça… Il a parfois des absences. Il y a une accumulation. Ca allait peut-être mieux, mais à l’arrivée il te plombe contre Leipzig. Tout le monde s’acharne sur Danilo Pereira, et on rigole. Mais la main de Kimpembe, c’est la main de Kimpembe, que Danilo soit bien placé ou pas. Si sur un geste aussi facile tu fais main… et après tout s’enchaîne. Je trouve que dans x matches Kimpembe a des absences, et souvent elles coutent cher. C’est un bon joueur, je ne dis pas qu’il est mauvais. Mais regardez son exclusion contre Leipzig, elle est grotesque. Trois matches vont arriver derrière et il pénalise tout le monde avec cette exclusion ! A un moment donné, il a les fils qui se touchent. Il doit gommer cela, il n’est pas en début de carrière. Cela ne devrait plus exister, il y a peut-être un manque d’humilité. Il ne se remet pas en question. Il y a quelque chose qui ne va pas. Moi je n’ai rien contre lui, je lui souhaite juste de progresser. Souvent il a une absence. Contre Leipzig il en aura eu deux.”