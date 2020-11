Roustan ne pense pas que Tuchel a inversé “pour emmerder” Leonardo

Après plusieurs matches d’expérimentation, Thomas Tuchel n’a pas convaincu que son alternative, à savoir remettre Marquinhos au milieu de terrain et faire glisser Danilo Pereira derrière, pouvait avoir une forme de pertinence. Bien au contraire le PSG-Rennes a plutôt apporté la démonstration contraire avec un Marquinhos maître en défense. Tel est le sentiment exprimé par le journaliste Didier Roustan sur la chaîne L’Equipe.

“Je ne pense pas que Tuchel a fait cette inversion pour emmerder Leonardo parce qu’il lui impose un peu Danilo Pereira. Il se tirerait une balle dans le pied, c’est ridicule. Je pense qu’il a une idée derrière la tête. Alors peut-être que Marquinhos est plus une solution pour faire un pressing haut et donner vite la balle à Neymar… Mais Marquinhos, tu le mets au milieu si tu n’as pas de n°6 et Silva-Kimpembe derrière. C’était pour aider de manière ponctuelle. Mais je n’ai jamais été ébloui par Marquinhos dans ce rôle de sentinelle. Contre Rennes, si tu mets Danilo défenseur central c’est sans doute plus compliqué, et ils n’étaient pas des foudres les Rennais… Il a tout ratissé derrière Marquinhos, c’était le maître.”