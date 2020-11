Ruiz-Atil : “Il faut continuer à travailler, toujours rester dans le droit chemin”

Septième succès de rang pour le PSG en Championnat. Opposés au FC Nantes, pour le compte de la 9ème journée de Ligue 1, les Parisiens se sont largement imposés (3-0) grâce à seconde période aboutie et conservent la première place du classement. Entré dès le retour des vestiaires, Kays Ruiz-Atil a apporté de la spontanéité au jeu parisien et a livré une belle prestation en 45 minutes (noté 6/10 par la rédaction de CS). Sur le site officiel du PSG, le milieu offensif de 18 ans a exprimé sa satisfaction après la rencontre.

“Tout s’est bien passé, j’ai fait une très bonne entrée. Après on a su tuer le match avec le deuxième but de Pablo (Kylian Mbappé, ndlr) qui nous a fait énormément de bien, a déclaré Kays Ruiz-Atil sur psg.fr. Cela me met en confiance, après il faut continuer à travailler, toujours rester dans le droit chemin. C’est une fierté. Mais il faut travailler encore pour essayer de jouer.”