Ruiz-Atil met fin à la polémique autour de sa relation avec Leonardo

Hier soir, à l’issue de la victoire du PSG contre Nantes (0-3), une vidéo a créé une mini-polémique. Au moment de rentrer aux vestiaires, Kays Ruiz-Atil a un échange tendu avec son directeur sportif, Leonardo. Le jeune milieu offensif (18 ans) répondant au Brésilien “on a déjà parlé” quand ce dernier voulait justement que les deux hommes aient une discussion. Une polémique pour rien, pour déstabiliser et faire un faux buzz. Kays Ruiz-Atil – qui a réalisé une bonne entrée contre les Nantais – a quand même tenu à mettre fin à cette histoire en indiquant qu’il avait une bonne relation avec son directeur sportif. “Je fais cette vidéo pour démentir certains propos vus sur les réseaux sociaux. Je m’entends très bien avec Leonardo, j’ai énormément de respect et d’estime pour lui, assure Kays-Ruiz dans une story sur son compte Instagram. Ce que vous ne voyez pas sur la vidéo, c’est l’accolade entre nous juste avant. Je ne manquerai jamais de respect à Leonardo et à l’institution PSG qui m’ont donné leur entière confiance. Ici c’est Paris. À mercredi, Ici c’est Paris.“