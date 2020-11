Sagnol : “Kimpembe est très bon quand il joue simple”

Auteur de deux belles performances avec l’Equipe de France contre le Portugal et la Suède, Presnel Kimpembe semble petit à petit s’imposer comme une pièce maîtresse du onze des Bleus. Dépassé dans la hiérarchie des défenseurs centraux à côté de Raphaël Varane par Clément Lenglet ces derniers mois, le titi parisien a pris de l’avance sur le Barcelonais durant ce mois de novembre. Un constat qui pourrait durer selon Willy Sagnol.

“Un avantage Kimpembe sur Lenglet ? Oui et cela me semble logique par rapport à la solidité défensive que veut Didier Deschamps. Lenglet ressemble plus à Varane, Kimpembe à Umtiti. La défense centrale est une question d’association et de complémentarité, note Sagnol dans les colonnes du quotidien l’Equipe. Lenglet est un très bon joueur du Barça qui a une qualité de relance indéniable. Mais est-ce si utile quand on a des joueurs comme Pogba ou Rabiot qui redescendent bas rechercher les ballons ? Kimpembe est très bon quand il joue simple, ce qu’il fait depuis quelques temps déjà. Il apporte plus de densité, de force.“